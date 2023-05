« Stabat Mater » de Karl Jenkins Cathédrale St Pierre, 21 juin 2023, Poitiers.

« Stabat Mater » de Karl Jenkins Mercredi 21 juin, 19h00 Cathédrale St Pierre

Stabat Mater de Karl Jenkins pour solistes, choeur et orchestre (2008).

Inspirée d’une oeuvre du 13e siècle en latin, le compositeur britannique Karl Jenkins en donne une version symphonique incluant 6 langues. Le concert durera 45 minutes environ.

Chef de choeur : Mathias Charton

Solistes : Laetitia Marcangeli et Geoffroy Dudouit

Choeur Régional de Nouvelle-Aquitaine

Orchestre symphonique du CRR de Poitiers

Cathédrale St Pierre 1 rue Ste Croix 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers est une cathédrale catholique romaine située à Poitiers. Elle est le siège de l'archidiocèse de Poitiers. En plus de son titre d'église archiépiscopale, elle a rang de basilique mineure depuis le 1er mars 1912.

Construite à l’initiative d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenêt à partir de 1160, consacrée en 1379, elle est de style gothique angevin.

L’intérieur conserve des stalles du XIIIe siècle et une collection de vitraux historiés datant des XIIe et XIIIe siècles, parmi lesquels une Crucifixion, comptant parmi les sommets de l’art du vitrail médiéval français. Parking, bus, entrée PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

