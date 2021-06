Cahors Cathédrale Saint-Etienne Cahors, Lot Cathédrale St-Etienne – Cahors (46) Cathédrale Saint-Etienne Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Le soir, une cathédrale Être accueilli le soir venu dans la cathédrale de Cahors ; une rencontre singulière. Suivre un parcours spirituel ponctué d’instants musicaux ; découvrir ses trésors visibles et invisibles. Hors du temps, dans la paix du soir, un lieu riche de 900 ans de foi, entre peintures murales romanes et vitraux du XXIe siècle. Des questions universelles, une musique live Un parcours à la rencontre du beau et du bon

Entrée libre

Parcours spirituel en musique, à la découverte des trésors, visibles, invisibles, cachés, de la Cathédrale St-Etienne.

