Cathédrale St-Corentin, le mercredi 30 juin à 21:00

**Vendredi 2 juillet à 21 h00** Concert d’orgue et Chants Chants par la chorale de la cathédrale sous la direction du chef de choeur MarK Schutz.

Entrée libre

Audition Orgue et chants – Pièce d’orgue : Cantique Sant Kaourantin ; Introït grégorien ; Jean Sébastien Bach : Veni Sancte Spiritus, Panis angelicus ; Complies. Cathédrale St-Corentin 29 Quimper Quimper Finistère

2021-06-30T21:00:00 2021-06-30T22:00:00

