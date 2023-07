Découverte express de l’intérieur de la cathédrale : un mélange unique d’architecture gothique et romane Cathédrale Sainte-Marie Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Découverte express de l'intérieur de la cathédrale : un mélange unique d'architecture gothique et romane

16 et 17 septembre

Cathédrale Sainte-Marie

Gratuit. Sur inscription.

En seulement 30 minutes, plongez au cœur de cet édifice magnifique où l'architecture gothique se superpose harmonieusement à la première construction romane. Vous comprendrez également la signification du chœur de stalles Renaissance, situé au centre de la nef, une véritable église en bois au sein de cette église de pierre.

La construction de la cathédrale débute à la fin du Xe siècle, sous l'impulsion de l'évêque Bertrand de l'Isle, qui malheureusement décède en 1123. La cité épiscopale prend alors le nom de Saint-Bertrand-de-Comminges en hommage à cet évêque canonisé en 1222. Dès lors, le village devient un important lieu de pèlerinage, attirant de nombreux fidèles. C'est sous l'épiscopat de Bertrand de Got, futur pape Clément V, que la cathédrale est transformée et que les reliques de son prédécesseur sont exposées dans un reliquaire, favorisant ainsi la vénération des croyants. Au XVIe siècle, la création de la confrérie de Saint-Bertrand au sein de la cathédrale contribue à la renommée de la cité épiscopale, jusqu'à la suppression du diocèse de Comminges en 1793. Lors de votre visite, vous serez ébloui par l'imposante cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges, un véritable joyau de l'art roman-gothique. Vous pourrez admirer notamment le magnifique chœur orné de 66 stalles sculptées dans du chêne, ainsi que l'exceptionnel orgue d'angle qui attire chaque été les meilleurs organistes du monde lors du prestigieux Festival du Comminges.

