Concert organisé par Radio Oloron Cathédrale Sainte Marie Oloron-Sainte-Marie, 5 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 20:00:00

fin : 2024-01-05 23:59:00

Concert organisé par Radio Oloron :

– Murmure du Layou de Lucq de Béarn, direction M. Oustaloup (30 choristes) : chanson française et oeuvres classiques.

– Los Amics de la Chuqueta (4 chanteurs) : trad béarnais.

– Bercaits Anaiak (2 frères) gagnats des bastides enchantées : chants basques..

Cathédrale Sainte Marie Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn