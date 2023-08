Heurts et malheurs de l’église Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’historien PL Giannerini vous contera les heurs et malheurs de la cathédrale Sainte-Marie. 3 fois incendiée, 3 fois reconstruite ce qui explique la grande diversité de ses styles..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Cathédrale Sainte-Marie Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Historian PL Giannerini will tell you all about the ups and downs of Sainte-Marie Cathedral. 3 times burnt down, 3 times rebuilt, which explains the great diversity of its styles.

El historiador PL Giannerini le contará todas las vicisitudes de la catedral Sainte-Marie. 3 veces incendiada, 3 veces reconstruida, lo que explica la gran diversidad de sus estilos.

Der Historiker PL Giannerini erzählt Ihnen vom Glück und Unglück der Kathedrale Sainte-Marie. 3 Mal abgebrannt, 3 Mal wiederaufgebaut, was die große Vielfalt ihrer Stile erklärt.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn