L’orgue de la cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Entrez dans les coulisses de plus de 350 années de musique avec l’orgue Cavaillé-Coll, en compagnie de l’organiste titulaire.

Départ toutes les 30 minutes, places limitées (groupes de 8 personnes).

Sur inscription..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Cathédrale Sainte-Marie Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Go behind the scenes of over 350 years of music with the Cavaillé-Coll organ, accompanied by the titular organist.

Departures every 30 minutes, places limited (groups of 8).

Registration required.

Adéntrese en los entresijos de más de 350 años de música con el órgano Cavaillé-Coll, en compañía del organista titular.

Salidas cada 30 minutos, plazas limitadas (grupos de 8 personas).

Inscripción obligatoria.

Blicken Sie hinter die Kulissen von über 350 Jahren Musik mit der Cavaillé-Coll-Orgel, in Begleitung des Titularorganisten.

Abfahrt alle 30 Minuten, begrenzte Plätze (Gruppen von 8 Personen).

Auf Anmeldung.

