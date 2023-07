Visite guidée : « Heurs et malheurs de l’église Sainte-Marie » Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Visite guidée : « Heurs et malheurs de l'église Sainte-Marie »

Dimanche 17 septembre, 16h00
Cathédrale Sainte-Marie
Oloron-Sainte-Marie

Gratuit. Sur inscription.

L'historien P.L. Giannerini vous contera les heurs et malheurs de la cathédrale Sainte-Marie. 3 fois incendiée, 3 fois reconstruite, ce qui explique la grande diversité de ses styles.

La cathédrale Sainte-Marie d'Oloron est une cathédrale située à Oloron-Sainte-Marie, dans le département français des Pyrénées-Atlantiques. Elle est classée au titre des Monuments historiques le 7 mars 1939 et inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

