Découverte de l'orgue de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Découverte de l’orgue de la cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. Découverte de l’orgue de la cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie Samedi 16 septembre, 15h00 Cathédrale Sainte-Marie Gratuit. Sur inscription. Départs des visites : 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h.

Nombre de places limité à 8 personnes par groupe. Entrez dans les coulisses de plus de 350 ans de musique en visitant l’orgue Aristide Cavaillé-Coll de la cathédrale Sainte-Marie en compagnie de l’organiste titulaire. La visite guidée est organisée par l’association Oloron.Orgues. Cathédrale Sainte-Marie Place de la Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Armendius Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@oloron-orgues.fr »}] La cathédrale Sainte-Marie d’Oloron est une cathédrale située à Oloron-Sainte-Marie, dans le département français des Pyrénées-Atlantiques. Elle est classée au titre des Monuments historiques le 7 mars 1939 et inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
©Oloron.Orgues

