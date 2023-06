Envoûtement musical : une visite et un concert inoubliable au cœur de la cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Lombez, 16 septembre 2023, Lombez.

Le samedi 17 septembre, nous vous invitons à profiter d’une visite guidée de la magnifique cathédrale Sainte-Marie, à partir de 10h. Découvrez les trésors architecturaux et spirituels de ce lieu emblématique.

De 17h à 18h15, ne manquez pas la présentation exceptionnelle des découvertes réalisées en 2021 au sein de la cathédrale.

Cette exposition mettra en lumière sept statues remarquables représentant une Mise au tombeau, ainsi que des peintures murales datant du XVe siècle.

À 18h30, dans le cadre du 17e Festival : « Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie », nous avons l’honneur d’accueillir Clamor et Eric Fraj, célèbre chanteurs occitans, qui vous présenteront leur récital intitulé : « Resistencia ».

Laissez-vous envoûter par les mélodies envoûtantes et les paroles engagées de ces artistes talentueux. Le concert aura lieu dans l’enceinte même de la cathédrale, créant ainsi une atmosphère unique et magique.

Le dimanche 18 septembre, à 10h, participez à une présentation complète des découvertes réalisées dans la cathédrale en 2021.

Plongez dans les détails fascinants de ces trouvailles remarquables et apprenez-en davantage sur leur signification historique et artistique.

Ensuite, à 15h, joignez-vous à une visite guidée de la cathédrale, où un guide expérimenté vous conduira à travers les merveilles architecturales de ce lieu sacré.

La visite sera suivie d’une présentation approfondie des découvertes faites au cours de l’année, vous offrant ainsi une perspective enrichissante sur l’histoire et l’art de la cathédrale.

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments uniques dans le cadre enchanteur de la cathédrale Sainte-Marie.

Cathédrale Sainte-Marie 10 place de la cathédrale, 32200 Lombez Lombez 32220 Gers Occitanie 05 62 62 37 58 http://www.lombez-tourisme.com La cathédrale, un magnifique exemple d’architecture gothique méridionale, a été construite en briques roses entre les XIVe et XVe siècles.

Son design s’inspire de l’église des Jacobins de Toulouse.

Les influences de la guerre de Cent Ans et des hérésies se manifestent dans son apparence de forteresse, avec ses imposants contreforts, son chemin de ronde et son porche sobrement décoré, doté d’un tympan aveugle surmonté d’un simple gâble.

Malheureusement, le cloître d’origine a été détruit au XIXe siècle.

Toutefois, certains chapiteaux provenant de ce cloître sont exposés aujourd’hui à l’Albert and Victoria Museum de Londres, au musée des Cloîtres à New York et au musée d’Ottawa.

La construction de la cathédrale a commencé en 1346 par l’élévation du clocher, qui est construit sur l’ancien baptistère roman. Ce clocher, de forme octogonale, comprend cinq étages en retrait avec des baies géminées surmontées d’arcs en mitre, inspirés également des Jacobins et de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Il atteint une hauteur de 42 mètres au-dessus du niveau du parvis.

L’entrée de la cathédrale est réalisée en pierre et en marbre, offrant une belle transition vers l’intérieur. Route et bus au départ de Toulouse et de Boulogne-Gesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

