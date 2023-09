Visite guidée : « Cathédrale en chantier » Cathédrale Sainte-Marie et cloître Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Visite guidée : « Cathédrale en chantier » Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Cathédrale Sainte-Marie et cloître Gratuit. Sur inscription.

Des échafaudages dissimulent la tour sud de la cathédrale Sainte-Marie. Un vaste chantier de restauration est en cours. Mais de quoi s’agit-il ? Venez l’apprendre au cours de ce rendez-vous en compagnie des tailleurs de pierre et sculpteurs.

Proposé par la ville de Bayonne en partenariat avec l’entreprise Arrebat et la Drac Nouvelle-Aquitaine.

Cathédrale Sainte-Marie et cloître 15 rue des Prébendés, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

La cathédrale Sainte-Marie se dresse au cœur de la cité, sur la petite colline dominant la Nive. C'est une des églises gothiques les plus imposantes de la région pyrénéenne (80 m de long, 33 m de large, 26 m de hauteur sous voûte dans le vaisseau central).

Après l’incendie de 1258 qui détruit la première cathédrale romane, le chantier du nouvel édifice gothique s’étend de la deuxième moitié du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. L’influence des grandes cathédrales du nord de la France (comme celle de Soissons) se lit dans le déambulatoire. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on dote le clocher sud du beffroi actuel et d’un dôme impérial et le chœur d’un décor menuisé entourant l’espace liturgique. Cet ensemble monumental arrive fort mutilé par le temps et les hommes jusqu’au XIXe siècle.

Dans la seconde moitié du siècle, l’architecture extérieure est modifiée et complétée et son décor intérieur aménagé dans un goût néogothique. Les travaux sont entrepris par l’architecte Émile Boeswillwald à l’initiative de l’évêque François Lacroix, grâce au legs du banquier Jacques Lormand.

