Cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 16:00

La performance sacralise le temps, mais surtout l’instant présent, pas de retour possible, tout se vit, rien ne peut s’effacer ! les 3 protagonistes présents sont friands de cette démarche, une invitation à capter l’indicible, à laisser de côté ses préoccupations et à juste ressentir ce qui se vit là dans l’instant . Vous êtes invités à passer le temps que vous désirez, une expérience unique certainement .. Performeuse Danse : Barbara Baer & Performeurs son : Raphaël Séguinier et Julien Allegre

– pass sanitaire obligatoire pour toute personne de 18 ans et plus – port de votre masque obligatoire à partir de 11 ans au cours de la visite – mise à disposition de gel hydro-alcoolique – respect des mesures de distanciation

Création évolutive danse et son “L’onde de l’arbre”

Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption Planet de l'Église 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00