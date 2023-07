Zoom patrimoine sur la cathédrale : un joyau UNESCO Cathédrale Sainte-Marie Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Zoom patrimoine sur la cathédrale : un joyau UNESCO Cathédrale Sainte-Marie Auch, 17 septembre 2023, Auch. Zoom patrimoine sur la cathédrale : un joyau UNESCO Dimanche 17 septembre, 11h30, 14h00, 15h30 Cathédrale Sainte-Marie Gratuit. Entrée libre. Visite extérieure exclusivement. Célébrez avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch les 25 ans de l’inscription de l’ensemble des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ! Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette notion de patrimoine mondial ? Découvrez la place qu’occupe la cathédrale Sainte-Marie d’Auch parmi les nombreux biens rassemblés sous cette appellation. Cathédrale Sainte-Marie Place de la République, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Édifiée à partir de 1489 sur le site de l’ancienne cathédrale romane et achevée en 1680, elle est considérée comme l’une des dernières cathédrales gothiques de France. Sa façade (XVIe-XVIIe siècles) illustre parfaitement ses différents styles architecturaux (gothique, Renaissance et classique). À l’intérieur, les 18 verrières d’Arnaut de Moles (XVIe siècle), les 113 stalles du chœur sculptées dans le chêne (XVIe siècle) ainsi que le grand orgue de Jean de Joyeuse (XVIIe siècle) constituent les chefs-d’œuvre de l’édifice. La cathédrale est inscrite depuis 1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que partie des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Lionel Lizet / Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne

