Cathédrale Sainte-Croix, le samedi 26 juin à 21:00

Au couchant, voir le soleil traverser la grande rosace nord. A la nuit tombée, en musique, illuminer la nef des lumières tremblantes des veilleuses et lumignons.

Entrée libre

Découvrir la cathédrale au soleil couchant puis à la lueur des bougies Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-06-26T21:00:00 2021-06-26T22:45:00

