Visite commentée du sous-sol archéologique de la Cathédrale Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Cathédrale Sainte-Croix Inscriptions : à l’Office du Tourisme jusqu’au vendredi 15 septembre puis inscriptions le jour-même au stand Ville d’art et d’histoire dans la Cathédrale s’il reste des places. Attention : Personne à mobilité réduite : escaliers.

Lors des travaux d’installation du calorifère de la cathédrale en 1890, des vestiges d’un édifice pré-roman furent découverts sous le transept et le chœur actuel de la cathédrale. Les fouilles archéologiques de 1937 à 1942 révélèrent l’abside de l’édifice roman construit après le terrible incendie de 989, des vestiges d’une mosaïque carolingienne et des constructions d’époque gallo-romaine (IVe siècle). Les sarcophages d’anciens évêques, des XIIIe et XVIIe siècles furent découverts révélant ainsi des objets sacerdotaux et reliquaires aujourd’hui dans le trésor de la cathédrale. Découvrez les vestiges des premiers édifices élevés sur l’emplacement de la Cathédrale.

Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans.

Groupe limité à 10 personnes. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis.

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 77 87 50 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est due aux restaurations lancées sous Henri IV et continuées par ses successeurs, dans un style gothique. Mais, des vestiges de l’église primitive du VIIe siècle aux vitraux contemporains de Pierre Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir l’édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes reconstructions et restaurations. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

