Accueil pour tous à la cathédrale 16 et 17 septembre Cathédrale Sainte-Croix

Accueil pour tous, petits et grands.

Jeux, ateliers, visites diverses, exposition

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 77 87 50 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est due aux restaurations lancées sous Henri IV et continuées par ses successeurs, dans un style gothique. Mais, des vestiges de l’église primitive du VIIe siècle aux vitraux contemporains de Pierre Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir l’édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes reconstructions et restaurations. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Parvis-cathédrale