Visite commentée Cathédrale Sainte-Croix Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite commentée Samedi 16 septembre, 09h30, 10h45, 11h45 Cathédrale Sainte-Croix Réservation obligatoire au 02 38 24 05 05 ou à l’accueil de l’Office de Tourisme. Nombre de places limitées : 19 personnes.

Remontez le temps et découvrez l’histoire qui se trouve sous vos pieds à la découverte des deux cryptes romanes du XIe siècle, invisibles à l’œil nu. Laissez-vous surprendre par les petites et grandes histoires de ces trésors cachés, de leur construction à leur redécouverte.

Informations pratiques : Nous vous recommandons d’être vigilant lors de la descente des escaliers menant aux cryptes. Monuments non accessibles aux PMR.

Lieu du rendez-vous : devant l’ancien rempart, côté nord de la Cathédrale Sainte-Croix à Orléans.

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 77 87 50 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est due aux restaurations lancées sous Henri IV et continuées par ses successeurs, dans un style gothique. Mais, des vestiges de l’église primitive du VIIe siècle aux vitraux contemporains de Pierre Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir l’édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes reconstructions et restaurations. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-16T11:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

© Orléans Val de Loire Tourisme