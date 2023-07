Visite des hauteurs de la cathédrale Cathédrale Sainte-Croix Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite des hauteurs de la cathédrale 16 et 17 septembre Cathédrale Sainte-Croix Réservation obligatoire au 02 38 24 05 05 ou à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Nombre de places limitées : 12 personnes.

Après avoir gravi 252 marches, un parcours itinérant vous fera découvrir les arcs-boutants et la charpente de cette cathédrale, témoin des événements historiques qui l’ont marquée, depuis sa construction il y a plus de 600 ans. Admirez la vue panoramique sur Orléans et ses environs à 41 mètres de hauteur !

Informations importantes : Pour votre sécurité, l’accès est interdit aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et à toute personne munie de sac de grande contenance (sac à dos, gros bagage à main, sac de voyage…). En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis. Certaines parties des hauteurs peuvent être fermées pour cause de travaux.

La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est due aux restaurations lancées sous Henri IV et continuées par ses successeurs, dans un style gothique. Mais, des vestiges de l'église primitive du VIIe siècle aux vitraux contemporains de Pierre Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir l'édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes reconstructions et restaurations.

