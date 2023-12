Cet évènement est passé Préludes d’Orgue de l’Avent Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Préludes d'Orgue de l'Avent 2 – 23 décembre, les samedis Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Gratuit Pendant le Temps de l'Avent les Organistes titulaires du Grand Orgue de la Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans vous proposent un Prélude d'Orgue de l'Avent : chaque samedi de décembre de 18h à 18h30 (gratuit), partagez les formidables couleurs du Grand Orgue Cavaillé-Coll révélées par les magnifiques partitions choisies pour vous par les Organistes. Samedi 2 décembre de 18h à 18h30, audition gratuite

par Arnaud RIFFET

« Préludes, Variations et Fantaisie sur le Choral

NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND »

* Choral BuxWV211, D. Buxtehude (1637-1707)

* Versus 1 & 2, J. G. Walther (1684-1748)

* Chorale Prelude P386, J. Pachelbel (1653-1706)

* Praeludium, G.A Homilius (1714-1785)

* Phantasie, H. von Herzogenberg (1843-1900) Samedi 9 décembre Deuxième Dimanche de l’Avent

de 18h à 18h30, audition gratuite

par Gildas Harnois

* Toccata et Fugue en Fa majeur, BWV 540, Johann Sebastian Bach (1685-1850)

* Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659, Johann Sebastian Bach

* Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661, Johann Sebastian Bach Samedi 16 décembre de 18h à 18h30, audition gratuite

par Olivier Salandini

* Prélude et Fugue en Do majeur, BWV 547, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

* Choral Nun Komm der Heinden Heiland en trio, BWV 660, Johann Sebastian Bach

* 4 Versets sur « Nun Komm der Heinden Heiland », F.W. Zachau (1663-1712)

* Litanies, J. Alain (1911-1940) Samedi 23 décembre de 18h à 18h30, audition gratuite

par Olivier Salandini

* Veni Redemptor gentium, M. Praetorius (1571-1621)

* Venez Divin Messie, J. Beauvarlet-Charpentier (1766-1834)

* Hyme de l’Avent, thème et variation, J.-P. Griveau

* Toccata, L. Vierne (1870-1937)

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

orgue concert

