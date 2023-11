Cet évènement est passé « Petit midi » : la cathédrale en 20 minutes Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans « Petit midi » : la cathédrale en 20 minutes Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans, 22 novembre 2023, Orléans. « Petit midi » : la cathédrale en 20 minutes 22 novembre 2023 – 26 juin 2024, les mercredis Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Entrée libre Chaque mercredi à 12h20, les guides cathédrale proposent aux visiteurs une visite gratuite thématique en 20 minutes. RDV à la boutique de la cathédrale (à droite, côté sud, en entrant par la grande façade).

Au fil de l’année, la Cathédrale Sainte-Croix se dévoile à travers des approches originales : histoire de l’art, temps forts de la vie de la cathédrale et de la cité, trésors exceptionnellement exposés pour ces visites brèves, histoire de l’Eglise, l’année liturgique…

Aucune réservation n'est nécessaire. Visite accessible à tous les publics. Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

2023-11-22T12:20:00+01:00 – 2023-11-22T12:40:00+01:00

