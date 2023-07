Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans, 27 juillet 2023, Orléans.

Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Jeudi 27 juillet, 20h30 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Participation libre

L’Orchestre des jeunes du Centre propose des programmes riches et intenses, mêlant des œuvres incontournables de la musique symphonique à des raretés et des créations contemporaines, afin d’offirir aux musiciens et au public un panorama large du répertoire.

Programme 2023 :

Engelbert Humperdinck – Hänsel und Gretel, ouverture

Richard Strauss – Vier letzte Lieder

Richard Strauss – Der Rosenkavalier Suite

Johannes Brahms – Symphonie n°4 en mi mineur

Avec : Catherine Trottmann soprano

Simon Proust direction

Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-27T23:00:00+02:00

musique classique