Festival « Au son des orgues » 2023 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans, 23 juillet 2023, Orléans.

Festival « Au son des orgues » 2023 23 juillet – 27 août, les dimanches Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Entrée gratuite – Libre participation

Festival « Au son des orgues » 2023 dont le thème retenu est « Chants de Paix ».

Le Festival « Au son des Orgues » invite chaque dimanche de l’été à un voyage musical au cœur de la Cité johannique, en compagnie d’organistes français et étrangers parmi les plus talentueux, hommes et femmes : que leur carrière soit confirmée ou qu’ils représentent la génération montante, ils ont tous à cœur de partager leur découverte des Grandes-Orgues historiques Cavaillé-Coll de la Cathédrale d’Orléans. Et grâce à la retransmission sur grand écran, le public est saisi autant par l’émotion de la musique et la richesse sonore que par le spectaculaire jeu de l’artiste et de ses assistants.

Les concerts :

09 Juillet : Thomas Ospital

16 Juillet : Mark Steinbach

23 Juillet : Pierre- François Purson

30 Juillet : Benjamin Steens

06 Août : Sarah Gerber

13 Août : Maude Gratton

20 Aout : Will Fielding

27 Août : Olivier Salandini

Entrée gratuite – libre participation

Visite guidée du Grand-Orgue à 15h00 avant chaque concert. Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme Orléans Val de Loire (jauge limitée à 15 personnes) : 02 38 24 05 05

Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T16:30:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

2023-08-27T16:30:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

musique classique