XXVI Festival International Au son des Orgues Dimanche 9 juillet, 16h30 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Libre participation aux frais

Le mystère, la majesté, la puissance mais aussi de l’apaisement… Ce sont, parmi les sentiments que l’orgue peut susciter, ceux qui reviennent le plus souvent dans la bouche des mélomanes et amateurs plus ou moins avertis du roi des instruments.

Sensibles à ce que les orgues de la cathédrale peuvent inspirer, nous avons souhaité, avec Olivier Salandini et Arnaud Riffet, cotitulaires à la cathédrale d’Orléans, que cette nouvelle édition du festival international Au son des orgues soit placée sous le signe de la Paix alors même que, non sans inquiétude, des voix discordent dans notre monde multipliant ici et là des champs de guerre.

Si cette programmation est comme chaque année éclectique, elle vous assure à nouveau la qualité de grands artistes venus de France et d’ailleurs mais dont le rayonnement de chacun est international (et ce malgré la jeunesse de certains concertistes!).

Cette édition aura l’honneur de s’ouvrir avec Thomas Ospital dont le talent ne pourra vous laisser insensible. Organiste au parcours impressionnant, c’est une chance de pouvoir l’entendre à Orléans sur notre magnifique Cavaillé-Coll.

Nous aurons aussi beaucoup de plaisir à écouter, lors du traditionnel concert de clôture consacré à l’un des titulaires, Olivier Salandini qui a rejoint en septembre dernier l’équipe des organistes de la cathédrale d’Orléans, remplaçant ainsi

Jean-Pierre Griveau que nous saluons amicalement après plus de 20 années

d’engagement à ce poste.

Enfin, je me réjouis que l’orgue fasse partie de la fête du Grand Pian’O festival organisé par la Ville d’Orléans. Une autre découverte aussi riche que variée vous est proposée avec l’association du piano et de l’orgue de chœur, autre bijou de la cathédrale. L’originalité du programme tourné vers l’improvisation à deux par des organistes/pianistes dont la personnalité musicale et les inépuisables ressources devraient attiser votre curiosité !

La Paix, la musique par le chant des tuyaux de nos orgues, la fraîcheur et la grandeur de notre cathédrale, la convivialité et l’accessibilité (merci à l’équipe qui s’occupe chaque semaine de monter le grand écran!)… Tout cela vous est proposé librement cet été pour l’émotion et le plaisir de partager avec vous tous ce XXVIe festival international.

Gildas Harnois

Directeur artistique

Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:30:00+02:00 – 2023-07-09T18:30:00+02:00

Thomas OSPITAL Organiste

Comité des Orgues de la Cathédrale d’Orléans