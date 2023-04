Concert proposé par la Chorale johannique Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert proposé par la Chorale johannique Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 7 mai 2023, Orléans. Concert proposé par la Chorale johannique Dimanche 7 mai, 23h00 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans gratuit 23 h Cathédrale Sainte-Croix

Chœur éphémère sous la direction de Cédric Clément, maître de chapelle de la cathédrale d’Orléans. Sur le thème « Paix, vrai trésor de joie », appréciez des œuvres débordantes de joie de Castagnet, Buxtehude, Gorecki et Rutter.

Plus d’infos : https://www.cathedrale-orleans.fr/choralejohannique

Durée : 30 minutes Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.cathedrale-orleans.fr/choralejohannique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T23:00:00+02:00 – 2023-05-07T23:30:00+02:00

2023-05-07T23:00:00+02:00 – 2023-05-07T23:30:00+02:00 gratuit fja2023

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Adresse Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Orléans

Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert proposé par la Chorale johannique Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans 2023-05-07 was last modified: by Concert proposé par la Chorale johannique Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans 7 mai 2023 Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Orléans orléans

Orléans Loiret