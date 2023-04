Visite guidée « Jeanne d’Arc à la lumière du vitrail » Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visite guidée « Jeanne d’Arc à la lumière du vitrail » Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 6 mai 2023, Orléans. Visite guidée « Jeanne d’Arc à la lumière du vitrail » 6 et 7 mai Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Cathédrale Sainte-Croix Samedi 6 mai de 10h à 12h

Dimanche 7 mai de 14h à 16h Découvrez l’Histoire de Jeanne d’Arc en 10 verrières remarquables du XIXe siècle par le peintre Esprit Gibelin et le maître verrier et décorateur Jacques Galland.

Visites gratuites accompagnées par les guides de la cathédrale. Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:00:00+02:00

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T16:00:00+02:00 fja2023 gratuit

