Cantate « Jeanne »
Vendredi 5 mai, 20h30
Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans

Concert gratuit dans la limite des places disponibles
DE JULIEN JOUBERT PAR CHŒUR DE JEUNES, CHŒUR D'ADULTES, QUINTETTE DE CUIVRES ET ORGUES

20 h 30 Cathédrale Sainte-Croix

Dirigée par Gildas Harnois avec le chœur des collégiens, du Conservatoire, de la Maîtrise de la Cathédrale, La Bonne Chanson, à l’orgue Olivier Salandini et le quintette de cuivres de l’Orchestre Symphonique d’Orléans.

Cette cantate composée par Julien Joubert, en 7 tableaux précédés d’un prologue, à partir de textes issus du procès de Rouen, d’écrits de Malherbe, de Pierre-Urbain Corneille et de Charles Péguy.

Concert gratuit dans la limite des places disponibles, proposé par l’association Orléans Jeanne d’Arc avec le soutien de la Mairie d’Orléans. Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

