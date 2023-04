« Les Voix chantent Jeanne » Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

« Les Voix chantent Jeanne » Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 29 avril 2023, Orléans. « Les Voix chantent Jeanne » Samedi 29 avril, 20h30 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) Soirée d’hommage à Jeanne d’Arc en chansons avec Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et Natasha St-Pier. Depuis Domrémy départ de sa mission, à Orléans lieu de son action héroïque, jusqu’à Reims rendez-vous grandiose autour du Roi, et l’envoi au ciel à Rouen, sur les paroles de Sainte Thérèse avec Natasha St-Pier et les voix cristallines des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.

21 h 45 Départ de Jeanne d’Arc vers la porte Bourgogne Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/pccbofficiel »}, {« link »: « https://www.facebook.com/NatashaStPierOfficiel/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

