Cérémonie de remise de l’épée à Jeanne d’Arc Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 29 avril 2023, Orléans. Cérémonie de remise de l’épée à Jeanne d’Arc Samedi 29 avril, 19h30 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans 18 h 30 Maison Jeanne d’Arc Place De Gaulle

Départ de la Maison Jeanne d’Arc des deux Jeanne à cheval en direction de la cathédrale Sainte-Croix. Début des animations médiévales sur le parvis de la cathédrale, cloître Saint-Pierre-Empont et sur la place de la République. 19 h 30 Cathédrale Sainte-Croix

Cérémonie de remise de l’épée en présence des autorités civiles, militaires et religieuses, avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans. Création artistique mise en scène par l’association Orléans Jeanne d’Arc. 20 h 30 Cathédrale Sainte-Croix

Soirée d’hommage à Jeanne d’Arc en chansons avec Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et Natasha St-Pier. 21 h 45 Départ de Jeanne d’Arc vers la porte Bourgogne. Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

