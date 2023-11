Sainte-Cécile, victime de la mode ? Cathédrale Sainte-Cécile d’Albu Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Sainte-Cécile, victime de la mode ? Cathédrale Sainte-Cécile d’Albu Albi, 18 novembre 2023, Albi. Sainte-Cécile, victime de la mode ? Samedi 18 novembre, 15h00 Cathédrale Sainte-Cécile d’Albu réservation obligatoire Sainte-Cécile, victime de la mode ? Les costumes de la statuaire du chœur Pour la collection printemps / été / automne 2023, coup de projecteur sur les costumes des sculptures de la cathédrale Sainte-Cécile ! A l’occasion d’un défilé de mode inédit « fin Moyen Âge/début Renaissance », seront mis en lumière les atours, accessoires et coiffes des statues ornant la clôture du chœur. Grâce à cette visite sur-mesure, vous découvrirez ainsi comment l’habit fait le personnage ! Pour apprécier le moindre détail caché, voire invisible, mais aussi pour éviter les torticolis, n’oubliez pas vos jumelles (pour ceux qui n’en ont pas, prêt sur demande ).

Pour le confort de chacun , réservation obligatoire (places limitées).

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité) et l’ACSA

RV à 14h50 sous le baldaquin de la cathédrale Sainte-Cécile ! Cathédrale Sainte-Cécile d’Albu Place Sainte-Cécile 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesguidesdutarn.com/visites/sainte-cecile-victime-de-la-mode/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

