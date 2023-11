Les peintures de la cathédrale à la loupe Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Albi, 25 novembre 2023, Albi.

Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale entièrement peinte en Europe, à l’instar de celle de Parme en Italie… En témoignent ses murs et sa voûte recouverts de fresques, détrempe et ornements en trompe-l’œil. Mais comment s’y retrouver dans toute cette opulence picturale ? A l’aide de loupes et de miroirs, laissez-vous guider entre enfer et paradis, traquez anges et démons, prophètes et apôtres, vertus et péchés capitaux, motifs végétaux et géométriques. L’œil aux aguets, embarquez pour un voyage coloré, au fil du pinceau.

Pour apprécier le moindre détail caché, voire invisible, mais aussi pour éviter les torticolis, n’oubliez pas vos jumelles et votre miroir (pour ceux qui n’en ont pas, prêt sur demande).

Pour le confort de chacun, réservation obligatoire (places limitées).

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité) et l’ACSA

Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi place Sainte-Cécile 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesguidesdutarn.com/visites/les-peintures-cathedrale-a-la-loupe/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

