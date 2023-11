Cet évènement est passé Les chapelles de la cathédrale cathédrale sainte Cécile Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Les chapelles de la cathédrale cathédrale sainte Cécile Albi, 11 novembre 2023, Albi. Les chapelles de la cathédrale Samedi 11 novembre, 15h00 cathédrale sainte Cécile réservation obligatoire Les chapelles de la cathédrale Faisant partie intégrante de l’architecture et du décor foisonnant de Sainte-Cécile, les chapelles de la cathédrale se découvrent au gré de vos déambulations… Souvent méconnues, elles regorgent pourtant d’anecdotes en lien avec leur édification, leur décor ou leur réfection, mais aussi d’un riche mobilier, le tout méritant le détour !

Pour apprécier le moindre détail caché, voire invisible, mais aussi pour éviter les torticolis, n’oubliez pas vos jumelles et votre miroir (pour ceux qui n’en ont pas, prêt sur demande). Pour le confort de chacun, réservation obligatoire (places limitées)

RV sous le baldaquin de la cathédrale Sainte-Cécile à 14h50, munis de votre réservation. En partenariat avec l'Office de Tourisme d'Albi (programme Albi curio'cité) et l'ACSA

Diane Bénony – AGIT

