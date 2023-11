Cet évènement est passé Le fabuleux bestiaire de Sainte-Cécile cathédrale sainte Cécile Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Le fabuleux bestiaire de Sainte-Cécile cathédrale sainte Cécile Albi, 4 novembre 2023, Albi. Le fabuleux bestiaire de Sainte-Cécile Samedi 4 novembre, 15h00 cathédrale sainte Cécile Réservation obligatoire (places limitées) Le fabuleux bestiaire de Sainte-Cécile La cathédrale fourmille d’animaux peints ou sculptés, fruits du talent des artistes qui y ont œuvré. A moins qu’ils ne sortent tout droit de leur imagination fertile, fortement inspirée par les bestiaires médiévaux, les motifs venus d’orient et l’observation de Mère Nature. Mais parfois, certaines figures animales sont bien difficiles à déceler, voire à décrypter. Entre jeux de cache-cache, symboles et fables, saurez-vous les identifier ? Pour apprécier le moindre détail caché, voire invisible, mais aussi pour éviter les torticolis, n’oubliez pas vos jumelles et votre miroir (pour ceux qui n’en ont pas, prêt sur demande).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, places limitées pour le confort de chacun.

RV sous le baldaquin de la cathédrale Sainte-Cécile à 14h50, après vous être inscrits via internet ! cathédrale sainte Cécile Place Sainte-Cécile Albi 81000 Cité épiscopale Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesguidesdutarn.com/visites/le-fabuleux-bestiaire-de-sainte-cecile/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00 Découverte famille Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu cathédrale sainte Cécile Adresse Place Sainte-Cécile Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville cathédrale sainte Cécile Albi latitude longitude 43.577251;1.420985

cathédrale sainte Cécile Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/