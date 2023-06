Concert de la Garde républicaine à la cathédrale Sainte-Cécile Cathédrale Sainte-Cécile Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Concert de la Garde républicaine à la cathédrale Sainte-Cécile Cathédrale Sainte-Cécile Albi, 1 juillet 2023, Albi. Concert de la Garde républicaine à la cathédrale Sainte-Cécile Samedi 1 juillet, 20h00 Cathédrale Sainte-Cécile Tarif unique : 40 €, placement libre Le groupement de gendarmerie départementale du Tarn organise cet événement avec l’orchestre à cordes de la Garde républicaine, sous la direction du colonel François Boulanger. Ce concert caritatif est au profit de l’association « les képis pescalunes » dont la mission est de réaliser les rêves d’enfants de gendarmes gravement malades et des orphelins de la gendarmerie. Cathédrale Sainte-Cécile Place Sainte Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.leskepispescalunes.fr/concert-solidaire-albi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Cathédrale Sainte-Cécile Adresse Place Sainte Cécile, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Cathédrale Sainte-Cécile Albi

Cathédrale Sainte-Cécile Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Concert de la Garde républicaine à la cathédrale Sainte-Cécile Cathédrale Sainte-Cécile Albi 2023-07-01 was last modified: by Concert de la Garde républicaine à la cathédrale Sainte-Cécile Cathédrale Sainte-Cécile Albi Cathédrale Sainte-Cécile Albi 1 juillet 2023