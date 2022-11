Voix et orgues résonnent pour le Concert de Noël Cathédrale Sainte-Cécile Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Voix et orgues résonnent pour le Concert de Noël Cathédrale Sainte-Cécile, 18 décembre 2022, Albi. Voix et orgues résonnent pour le Concert de Noël Dimanche 18 décembre, 14h00, 16h00 Cathédrale Sainte-Cécile

Offert par la Ville d’Albi

Comme chaque année, la Ville d’Albi s’associe à l’association Christophe Moucherel pour offrir aux Albigeois ce concert de Noël. Cathédrale Sainte-Cécile Place Sainte Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Comme chaque année, la Ville d’Albi s’associe à l’association Christophe Moucherel pour offrir aux Albigeois ce concert de Noël. Pour ce rendez vous, les trente chanteurs des « Conférences Vocales » réunit sous la direction de Laetitia Toulouse, interpréteront un répertoire éclectique accompagnés à l’orgue par Frédéric Deschamps, organiste titulaire. Concert offert par la Ville d’Albi Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T14:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Cathédrale Sainte-Cécile Adresse Place Sainte Cécile, 81000 Albi Ville Albi lieuville Cathédrale Sainte-Cécile Albi Departement Tarn

Cathédrale Sainte-Cécile Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Voix et orgues résonnent pour le Concert de Noël Cathédrale Sainte-Cécile 2022-12-18 was last modified: by Voix et orgues résonnent pour le Concert de Noël Cathédrale Sainte-Cécile Cathédrale Sainte-Cécile 18 décembre 2022 Albi Cathédrale Sainte-Cécile Albi

Albi Tarn