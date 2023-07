Visite guidée de la cathédrale Saint-Vincent Cathédrale Saint-Vincent Mâcon, 17 septembre 2023, Mâcon.

Visite guidée de la cathédrale Saint-Vincent
Dimanche 17 septembre, 16h00
Cathédrale Saint-Vincent
Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cathédrale Saint-Vincent vous ouvre ses portes dimanche 17 septembre de 16h à 17h. Venez découvrir cette église construite sous le Ier Empire par Alexandre Jean-Baptiste Guy de Gisors et dédiée le 24 août 1816 à Saint-Vincent – diacre et martyr – ainsi qu’à Saint-Louis, roi de France.

Cathédrale Saint-Vincent Rue du 8 Mai 1945, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 38 00 02 Construite sous le Ier Empire par Alexandre Jean-Baptiste Guy de Gisors, la nouvelle cathédrale, de style néo-classique grec, fut dédiée le 24 août 1816 à Saint-Vincent – diacre et martyr – ainsi qu’à Saint-Louis, roi de France. L’ensemble de l’édifice est classé au titre des Monuments historiques. Les deux tours et le parvis ont été rénovés en 2006 par la Ville de Mâcon et ont valu à la ville la distinction des « rubans du Patrimoine » en 2009. Ce monument conserve son riche décor d’origine (XIXe siècle). On peut remarquer, entre autres merveilles d’art et d’architecture, un décor en trompe-l’œil de Bussière, et Le Christ en croix de Jacques-Louis David (1782) qui fut exposé à Paris au Petit Palais en 2017.

