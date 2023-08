Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Dimanche 17 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Vincent Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône lors d’une visite libre. vous pourrez profiter également de l’ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire et de la chapelle Lamoureux, ornée de peintures murales du XVe siècle.

Une maquette tactile de la cathédrale est à disposition du public malvoyant ou non-voyant à l’entrée de l’édifice.

Si l'existence d'une cathédrale à Chalon-sur-Saône est attestée dès le Ve siècle, l'édifice actuel a été construit à partir du XIIe siècle, alors que l'art roman est à son apogée. Traditionnellement, la construction commence par le chœur (l'espace sacré, où peut dès lors être célébré le culte) ; ensuite, sont élevés le transept, la nef, et enfin la façade. Ici, trois chantiers sont attestés à l'époque romane : on élève les chapelles du chœur, le chœur, le transept, les bas-côtés et les murs de la nef (celle-ci n'est vraisemblablement pas couverte de pierre mais d'une charpente de bois, les travaux restant inachevés). Puis, à l'époque gothique, quatre chantiers se distinguent : l'abside et le couvrement du chœur sont repris (édification d'une voûte sous croisée d'ogives constituée de sept parties, qui vient se poser sur les piliers des arcades du rez-de-chaussée, d'époque romane) ainsi que la croisée du transept, la salle capitulaire est construite, tout ceci vers 1230 ; la nef est achevée et couverte d'ogives (1310-1429) ; le cloître est édifié à cette époque. Aux XVe et XVe siècles, étant donné le développement du culte privé, on construit de nombreuses chapelles le long de la nef. La façade médiévale, elle, demeure mal connue : sur son aspect, avant le XVe siècle, nous ne savons rien. En revanche, la construction du clocher nord, ou gros clocher par Jean de Poupet, est attestée en 1467. Composé de trois niveaux, il vient compléter le petit clocher, plus ancien, le tout formant une façade à deux tours, type récurrent à l'époque gothique. L'aspect de cette façade, remaniée au XVIIe siècle, profondément hétérogène, nous est parvenu grâce au plan de la ville par Rancurel (1573) et à une gravure de Lallemand en 1780. En effet, elle fut entièrement détruite à l'époque révolutionnaire.

Reconstruite de 1822 à 1844 en style néo-gothique sur les plans de l’architecte Chenavard, cette façade a été classée au titre des Monuments historiques en 1846 et restaurée en 2005-2007.

Dès le Concordat se posent de douloureux problèmes de restauration : les toitures sont reprises et modifiées entre 1886 et 1894, amenant la disparition de la lanterne ; des modifications sont opérées (chapelle Notre-Dame de Pitié, percements de murs, de nouvelles baies, etc.) ; le cloître fait l’objet d’un rachat progressif entre 1896 et 1924 par l’église, il devient propriété de la Ville de Chalon-sur-Saône par donation en 1956 ; après les destructions de la dernière guerre, des travaux urgents sont entrepris, notamment le remplacement des vitraux.

Un vaste programme d’entretien et de restauration est réalisé depuis 1981. Se sont succédé les travaux sur les arcs boutants ; le mur ouest du bras nord du transept ; la couverture des premières travées du collatéral sud, de la nef, du chœur et de quelques chapelles ; la maçonnerie de plusieurs chapelles ; la stabilisation de la tour sud (qui accusait un devers de 30 cm vers le sud et 50 cm vers l’ouest et s’enfonçait dans un sol de mauvaise qualité) et sa consolidation par micro pieux ; la consolidation et la restauration de la façade ; la restauration des deux premières travées de la nef et du collatéral sud.

Après 10 ans de travaux et des fouilles archéologiques importantes, le cloître des chanoines de la cathédrale a rouvert au public en septembre 2019. Édifié autour de l’an Mil, doté d’arcatures au XIVe siècle et de voûtes de pierre au XVe siècle, il possède aujourd’hui une aile du XXIe siècle qui s’harmonise parfaitement avec l’ensemble du site et en fait un lieu remarquable.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Chalon-sur-Saône JEP 2019

© Jean-Luc Petit, Ville de Chalon-sur-Saône