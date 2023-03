Retour du buste de Sainte Anne restauré à Saint-Trophime Cathédrale Saint-Trophime Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Retour du buste de Sainte Anne restauré à Saint-Trophime Cathédrale Saint-Trophime, 11 mars 2023, Arles. Retour du buste de Sainte Anne restauré à Saint-Trophime Samedi 11 mars, 15h00 Cathédrale Saint-Trophime Entrée libre, accessible à tous Dans le cadre de ses activités de conservation et d’étude du patrimoine religieux arlésien, l’association des amis de Saint-Trophime organise une rencontre / conférence / présentation autour du retour du buste de sainte Anne : Introduction historique par Michel Baudat, docteur en histoire de l’art

Présentation de son travail par Emmanuelle Forestier, restauratrice Accès libre à tous. Pour plus d’informations, contactez Annie Arnal au 06 60 78 09 70. Cathédrale Saint-Trophime 6, place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 07 38 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=21 [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 78 09 70 »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/ast.arles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00 – 2023-03-11T16:30:00+01:00

2023-03-11T15:00:00+01:00 – 2023-03-11T16:30:00+01:00 patrimoine arts sacrés

