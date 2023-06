Visite guidée de la Cathédrale Saint Stéphane Cathédrale Saint-Stéphane Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de la Cathédrale Saint Stéphane 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Stéphane

La Métropole grec-orthodoxe de France organise 2 visites guidées en français le samedi 16 septembre 2023 et 3 visites guidées le dimanche 17 septembre 2023 dont une en grecque.

L'église grecque de la rue Bizet constitue une étape essentielle dans l'appropriation et l'adaptation de l'art byzantin par les architectes et les décorateurs français de la seconde moitié du XIXe siècle.

L’église Saint-Stéphane fut construite par Guillotin sous la direction de l’architecte Emile Vaudremer, aux frais de Demetrius Stefanovich Schilizzi.

Les murs intérieurs de l’église furent décorés par Charles Lameire et l’iconostase en marbre par Ludwig Thiersch. Vaudremer a fait appel à Léon Avenet pour réaliser les vitraux.

L’église, dont la première pierre avait été posée en 1890, fut inaugurée le dimanche 22 décembre 1895, « sous la présidence de l’archevêque d’Héraclée, Mgr Germanos, devant une nombreuse affluence où l’on remarquait, outre les représentants diplomatiques de la Grèce et de la Russie et toutes les notabilités de la colonie grecque, beaucoup de simples amis de l’hellénisme ». Un sermon fut prêché à cette occasion par l’archimandrite Grégoire Palamas, qui serait le prédicateur de l’église jusqu’en 1898.

En 1953, l’église devint le siège de l’évêché. En 1963, la cathédrale devint le siège de la métropole orthodoxe grecque de France. En 1995, la divine liturgie du centenaire fut célébrée dans la cathédrale par Bartholomée Ier de Constantinople, primat du Patriarcat œcuménique de Constantinople.

Le 21 mars 1936, l’absoute d’Elefthérios Venizelos, père de la Grèce moderne, fut prononcée dans l’église. Le 9 octobre 1962, le mariage d’Edith Piaf et de Théo Sarapo fut célébré dans la cathédrale. Le 20 septembre 1977, les funérailles de Maria Callas eurent lieu dans la cathédrale.

Le bâtiment fut inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du 26 juin 1995.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00