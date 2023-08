La cathédrale Saint-Siffrein du bout des doigts Cathédrale Saint-Siffrein Carpentras Catégories d’Évènement: Carpentras

Vaucluse La cathédrale Saint-Siffrein du bout des doigts Cathédrale Saint-Siffrein Carpentras, 17 septembre 2023, Carpentras. La cathédrale Saint-Siffrein du bout des doigts Dimanche 17 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Siffrein Réservation obligatoire auprès du service culture et patrimoine de la CoVe : L/M/M/J/V : 8h30-17h Visite immersive et sensorielle, où vous pourrez vous connecter à l’histoire et à la beauté de la cathédrale Saint-Siffrein. Visite adaptée aux déficients visuels.

Par Romane Bréchet, médiatrice du patrimoine de la CoVe. Organisé par la CoVe – Pays d’art et d’hsitoire Ventoux Comtat-Venaissin Cathédrale Saint-Siffrein Cathédrale Saint-Siffrein 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 67 69 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

