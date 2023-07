Festival Musique en Périgord : Ensemble baroque de Toulouse Cathédrale Saint-Sacerdos Sarlat-la-Canéda, 4 août 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Lors de la 35e édition du festival Musique en Périgord, un concert de l’Ensemble baroque de Toulouse est proposé à la Cathédrale de Sarlat.

Informations supplémentaires : 06 34 16 63 50.

2023-08-04

Cathédrale Saint-Sacerdos

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 35th Musique en Périgord festival, a concert by the Toulouse Baroque Ensemble will be held at Sarlat Cathedral.

Further information: 06 34 16 63 50

En el marco del 35º festival Musique en Périgord, se celebrará un concierto del Conjunto Barroco de Toulouse en la catedral de Sarlat.

Más información: 06 34 16 63 50

Während der 35. Ausgabe des Festivals Musique en Périgord wird in der Kathedrale von Sarlat ein Konzert des Barock-Ensembles von Toulouse angeboten.

Weitere Informationen: 06 34 16 63 50

