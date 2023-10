Breizh a Gan 2023 : Le chant choral vannetais Cathédrale Saint-Pierre Vannes, 2 décembre 2023, Vannes.

Breizh a Gan 2023 : Le chant choral vannetais 2 et 3 décembre Cathédrale Saint-Pierre tarif dans l’annonce

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LES SPÉCIFICITÉS DU CHANT CHORAL VANNETAIS

Ti Ar Vro Gwened – 3 rue de la Loi, 56000 VANNES

14h30 – 17h30

Gratuit sur inscription

REPAS CHANTÉ

Espace Montcalm – 55 rue Monseigneur Tréhiou, 56000 VANNES

19h30

Menu : A venir bientôt

Animé par : Kanerion An Oriant

Prix : 25€

Sur inscription : En adressant un chèque à l’ordre de Kanomp Breizh (cz/ Jean-Pierre Thomin, 200 rue de la Petite Palud – 29800 LANDERNEAU)

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Le dimanche 3 décembre aura lieu le Breizh A Gan lui-même, grand concert de chant choral breton, à la cathédrale Saint-Pierre à Vannes.

Pour cette 41ème édition du Breizh A Gan, Kanomp Breizh a souhaité mettre à l’honneur les chorales du pays vannetais !

1ère partie :

> Chœur An Alré, sous la direction de Françoise Pasco

> Kanerion An Oriant, sous la direction de Loïc Rousseau

> Kanerion Pleuigner, sous la direction de Alain Le Hénanff

2ème partie :

> Anna vreizh : Champion de Bretagne 2023, sous la direction de Bernard Quemener

> Laz-Kanañ Breizh (L’Ensemble Choral de Bretagne), sous la direction de Jean-Marie Airault

Cathédrale de Vannes

15h

Prix sur place : 15€

Prévente : 13€

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

BILLETTERIE

> Helloasso : https://www.helloasso.com/…/evenements/breizh-a-gan-2023

> Kanomp Breizh (en adressant un chèque à l’ordre de Kanomp Breizh : cz/ JP Thomin, 200 rue de la Petite Palud – 29800 LANDERNEAU)

> En se rendant directement dans un des 5 bureaux d’information touristique du Golfe du Morbihan situés à : Arzon, St Gildas de Rhuys, Sarzeau, Vannes et Grand Champ.

