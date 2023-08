Balade contée avec Les Conteurs du Golfe Cathédrale Saint-Pierre Vannes, 2 septembre 2023, Vannes.

Balade contée avec Les Conteurs du Golfe Samedi 2 septembre, 18h00 Cathédrale Saint-Pierre prix libre

Avec le mois de septembre arrive la dernière balade contée estivale des Conteurs du Golfe.

Ils mènent une promenade tranquille. Sur les places de la ville ancienne, leurs histoires résonnent entre les pierres, toutes différentes, toujours singulières.

Cathédrale Saint-Pierre Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 01 89 42 »}, {« type »: « email », « value »: « conteursdugolfe@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.conteursdugolfe56.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T18:00:00+02:00 – 2023-09-02T19:30:00+02:00

