Concert avec Choeur an Alre Cathédrale Saint-Pierre Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Concert avec Choeur an Alre Cathédrale Saint-Pierre, 14 janvier 2023, Vannes. Concert avec Choeur an Alre Samedi 14 janvier 2023, 20h00 Cathédrale Saint-Pierre

participation libre

Son répertoire se compose de chants polyphoniques profanes ou sacrés en breton ou dans la langue d’origine de ces pièces. Cathédrale Saint-Pierre Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne La chorale Choeur an Alre à été créée à Auray en 2016.

Depuis 2018, le chœur composé d’une vingtaine de choristes, est dirigé par Françoise Pasco professeur d’éducation musicale et professeur d’orgue à l’académie de musiques et d’arts sacrés de Ste Anne d’Auray.

Le chœur se retrouve deux fois par mois pour des répétitions à la maison de quartier de St Goustan – Auray.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:00:00+01:00

2023-01-14T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Cathédrale Saint-Pierre Adresse Vannes Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Cathédrale Saint-Pierre Vannes Departement Morbihan

Cathédrale Saint-Pierre Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Concert avec Choeur an Alre Cathédrale Saint-Pierre 2023-01-14 was last modified: by Concert avec Choeur an Alre Cathédrale Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre 14 janvier 2023 Cathédrale Saint-Pierre Vannes Vannes

Vannes Morbihan