Visite guidée : La cathédrale du diocèse de Tarentaise Cathédrale Saint-Pierre Moutiers, 17 septembre 2023, Moutiers.

Visite guidée : La cathédrale du diocèse de Tarentaise Dimanche 17 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Pierre Visite gratuite

La cathédrale de Moûtiers est une cathédrale aux mémoires multiples : son architecture originale amalgame les architectures romane, gothique, classique et néoclassique. Son intérieur raconte les histoires de la peinture et de la sculpture. Elle possède aussi des orgues construites par le grand facteur Cavaillé-Coll.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://www.ot-moutiers2.com [{« type »: « phone », « value »: « 0479240423 »}, {« type »: « email », « value »: « ccmh@gmx.fr »}] La cathédrale de Moûtiers, cathédrale du diocèse de Tarentaise, est le témoin d’une longue histoire. Son chevet appartient au style roman lombard avec son arcature aveugle et ses lésènes. Ce chevet est également un document de l’histoire des archevêques comtes de Tarentaise, chefs spirituels mais aussi civils, puisque des corbeaux rappellent qu’un hourd servait autrefois à la défense rapprochée du monument. Changement de décor et de siècle lorsque l’on découvre la façade principale : l’on passe d’abord sous un porche monumental dans le style du XVIIe siècle et l’on découvre ensuite l’œuvre du maître-maçon genevois François Cirgat, une œuvre de dentelles gothiques réalisée en 1561. En entrant dans le monument, l’on continue le voyage dans le temps : les nefs ont été relevées, après les dégâts révolutionnaires, dans le style néoclassique. Enfin, l’avant chœur est caractérisé, à la croisée du transept, par une monumentale coupole sur pendentifs, surmontée d’un lanternon. Nous sommes là encore au XVIIe siècle. On peut découvrir les décors réalisés, vers 1830, par Viccario. L’ensemble de l’édifice a été parfaitement, et aujourd’hui totalement, restauré. La cathédrale est riche en œuvres d’art. Elle offre une grande diversité de sculptures, depuis la Vierge romane, en passant par la cathèdre qui témoigne de la période gothique, jusqu’à l’exceptionnelle Mise au Tombeau. Taillés dans le pin cembro, sept personnages de taille humaine, ont conservé une polychromie bientôt demi-millénaire. On n’oubliera pas dans cette visite d’admirer le grand tableau du mauriennais Jacques Guille qui représente la tradition du Pain de Mai, vénérable institution moûtiéraine qui témoigne de la justice sociale des siècles passés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Moûtiers Culture et Patrimoine