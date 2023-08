Parcourez la cathédrale lors d’une visite guidée Cathédrale Saint-Pierre Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Parcourez la cathédrale lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite de la cathédrale et de ses œuvres d’art.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie La cathédrale Saint-Pierre a été édifiée au XIVe siècle, dès 1364. Remaniée aux siècles suivants, elle a été agrandie au XIXe siècle, au niveau du transept et du chœur actuels. Elle présente un style gothique méridional. Elle est mitoyenne de la faculté de médecine. À l’origine, c’était l’église du monastère-collège Saint-Benoît, occupé par les moines bénédictins. Elle est devenue cathédrale, siège de l’évêque, en 1536.

Propriété de l’État, elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906 et le ministère des Beaux-Arts en a la charge depuis 1912. Elle est entretenue et restaurée aujourd’hui par les services de la DRAC d’Occitanie. La paroisse est l’affectataire des lieux. Tram ligne 1 et 4. Parking Arceaux, Pitot.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©paroisse cathédrale de Montpellier