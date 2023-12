Concert – Sankofa, Gospel Urbain Cathédrale Saint-Pierre Lisieux, 10 décembre 2023 16:00, Lisieux.

Le dimanche 10 décembre, la Ville de Lisieux vous donne rendez-vous pour son concert de Noël, dans le magnifique cadre de la Cathédrale Saint-Pierre, avec la célèbre chorale parisienne de Gospel Urbain Sankofa !

Ils ont été demi-finalistes de l’émission Incroyables Talents en 2012, et se produisent souvent pour The Voice, Taratata ou avec des artistes français comme Chimène Badi, Matthieu Chédid, Shaka Ponk et bien d’autres. Venez voir en live ces talentueux artistes !

Gratuit et ouvert à tous. SankofaUnit Urbanchoir

Cathédrale Saint-Pierre Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

Ville de Lisieux / Sankofa