Lisieux Visite guidée : Qui sont ces noms sur les plaques de rues ? Cathédrale Saint-Pierre Lisieux, 14 octobre 2023, Lisieux. Visite guidée : Qui sont ces noms sur les plaques de rues ? Samedi 14 octobre, 18h00 Cathédrale Saint-Pierre Gratuit Qui sont-ils ces hommes, et ces quelques femmes, dont le nom a été donné à des rues de Lisieux ? Célèbres ou modestes citoyens, savants, résistants, artistes…encore connus ou oubliés, ces noms sur les plaques de rues ont été choisis pour honorer une personnalité, locale le plus souvent. Le circuit, à pied en centre-ville, permettra d’aller à la rencontre de personnages qui ont marqué leur époque. Guide conférencière : Florence Evain Départ : Devant la Cathédrale Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

