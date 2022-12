Concert de Noël Cathédrale Saint-Pierre Lisieux Catégories d’évènement: Lisieux

Concert de Noël Cathédrale Saint-Pierre, 11 décembre 2022, Lisieux. Concert de Noël Dimanche 11 décembre, 16h00 Cathédrale Saint-Pierre

Gratuit

Plongez dans les chants de Noël avec le Choeur de la Maîtrise Guillaume le Conquérant Cathédrale Saint-Pierre 9 Place François Mitterrand, 14100 Lisieux Moulin Sec Lisieux 14100 Vendée Normandie Le dimanche 11 décembre, assistez au concert de Noël organisé par la Ville de Lisieux ! Au cœur de la Cathédrale Saint-Pierre, plongez dans les chants de Noël avec le Chœur de la Maîtrise Guillaume le Conquérant. Ensemble musical composé d’un chef de Chœur (Frédéric Pineau), d’un pianiste accompagnateur (Olivier Vonderscher), de 20 chanteurs adultes de Discipulus et 105 chanteurs du Chœur de la Maîtrise Guillaume le Conquérant et 3 accompagnateurs. GRATUIT – 16H – CATHEDRALE SAINT PIERRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00 Ville de Lisieux

