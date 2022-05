Cathédrale Saint-Pierre – Lisieux (14) Cathédrale Saint-Pierre Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Cathédrale Saint-Pierre, le samedi 2 juillet à 21:00

La cathédrale des évêques-comtes de Lisieux : redécouvrez cet édifice majeur de l’art Gothique au cours d’une visite proposée par les Amis de la Cathédrale. Cette visite sera axée autour de plusieurs thèmes : – présentation du nouveau vitrail du portail central ouest. – présentation des enfeus – présentation des bas-reliefs et « histoire » de la sépulture de Mgr Cauchon.

Entrée libre

La cathédrale des évêques-comtes de Lisieux : redécouvrez cet édifice majeur de l'art Gothique au cours d'une visite proposée par les Amis de la Cathédrale. Cathédrale Saint-Pierre Place Mitterrand Lisieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T21:00:00 2022-07-02T22:30:00

