Saint-Pierre en lumières Cathédrale Saint-Pierre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Saint-Pierre en lumières Cathédrale Saint-Pierre Genève, 16 novembre 2023, Genève. Saint-Pierre en lumières 16 – 25 novembre Cathédrale Saint-Pierre CHF 5.- La lumière est un symbole religieux riche et passionnant. La Fondation des Clefs de Saint-Pierre lui rend hommage pour la quatrième fois à travers un évènement exceptionnel: Saint-Pierre en Lumières.

Des jeunes musiciens genevois accompagnent ces moments en jouant tout au long de ces soirées. Vous pourrez ainsi partager leurs émotions musicales en harmonie avec la sérénité du lieu. Cathédrale Saint-Pierre Cour de Saint-Pierre 8, 1204 Genève Genève 1204 http://www.saintpierre-geneve.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/patrimoine-tourisme/cathedrale-saint-pierre/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Cathédrale Saint-Pierre Adresse Cour de Saint-Pierre 8, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Cathédrale Saint-Pierre Genève latitude longitude 46.201134;6.148041

Cathédrale Saint-Pierre Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/